روسيا – أشارت التقييمات الأولية لهيئة الإحصاءات الفدرالية الروسية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد انخفض 3.1% العام المنتهي.

وحسب تقرير لهيئة الإحصاءات، فإن الناتج المحلي الإجمالي بلغ 106 تريليونات و607 مليارات روبل (1.4 تريليون دولار).

وأشارت الهيئة إلى أن مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي كانت أحسن مما توقعته وزارة التنمية الاقتصادية في ديسمبر الماضي، والتي كانت تقدر تراجعه 3.8%.

ويعتبر ذلك أكبر تراجع للناتج المحلي في روسيا منذ 2009، حين انخفض بنسبة 7.8% على خلفية تأثر الاقتصاد بالأزمة المالية العالمية.

وبين أسباب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في 2020 القيود التي تم فرضها للحد من انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى تراجع الطلب العالمي على حوامل الطاقة الروسية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التنمية الاقتصادية الروسية تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.3% في عام 2021.

المصدر: تاس

Share and Enjoy ! 0 Shares