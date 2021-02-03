ليبيا – قال عضو مجلس النواب الإيطالي من تيار “أحرار ومتساوون” إيرازمو بالاتسوتّو بشان اتفاقية الهجرة المبرمة مع ليبيا: “كفانا اتفاقات تنتهك حقوق الإنسان”.

بالاتسوتّو وفي مذكرة نشرتها وكالة “آكي” الإيطالية اليوم الأربعاء أضاف: “في هذه الساعات نتحدث عن طاولة مفاوضات حول برنامج لولادة حكومة جديدة. لنطرح هذا الأمر على الطاولة أيضًا، كفانا اتفاقات مع ليبيا تنتهك حقوق الإنسان. فلتتوقف هذه المجازر”.

وذكّر بالاتسوتّو: “قبل أربع سنوات، وقعت بلادنا على مذكرة التفاهم مع ليبيا. منذ عام 2017 إلى اليوم وصل نهر من ملايين دافعي الضرائب الإيطاليين حوالي 800 مليون يورو هذه الدولة الشمال إفريقية، وتم إنفاق 22 مليونًا لتسليح وتدريب ما يسمى خفر السواحل الليبي الذي تألف في كثير من الحالات من مجرمين يعترضون المهاجرين في عرض البحر لإعادتهم إلى العنف وسوء المعاملة في معسكرات الاعتقال الليبية، غالبًا بالتحالف مع المتاجرين بالبشر”.

وتابع: “الأشخاص أنفسهم الذين التقيناهم في البحر أثناء مهمة السفينة “أليكس” التابعة لمنظمة (Mediterranea Saving Humans)، الرجال والنساء أنقذناهم رأيناهم على متن قارب دورية ليبي ليس بعيدًا عنا، توسلوا إلينا قائلين: إن كان عليكم إعادتنا إليهم، فمن الأفضل أن ترمونا في الماء. نحن نفضل الموت”.

وخلص بالاتسوتّو إلى القول:” إن مجلس النواب صوّت في 16من شهر يوليو الماضي على إعادة تمويل البعثات العسكرية الإيطالية في الخارج، وجدد منح الأموال لنشاط التدريب والدعم لما يسمى بخفر السواحل الليبي، مختتمًا: “لقد كنا قلة ضئيلة نحن الذين صوتنا ضده”.

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