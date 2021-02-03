الصين – وصل خبراء من منظمة الصحة العالمية صباح الأربعاء، إلى معهد ووهان لعلوم الفيروسات، في زيارة تندرج في إطار تحقيق يجرونه لتحديد منشأ فيروس كورونا في هذه المدينة الواقعة في وسط الصين.

وقال العضو في بعثة الخبراء بيتر داشاك للصحافيين لدى وصوله بالسيارة إلى مدخل المعهد إن البعثة المكونة من عشرة باحثين “تتوقع نهارا مثمرا للغاية وأن تطرح كل الأسئلة التي يجب أن تطرح”.

ويحتوي هذا المعهد على مختبرات عديدة محاطة بإجراءات أمنية مشددة ويجري فيها الباحثون اختبارات على فيروسات من سلالة كورونا.

وصباح الأربعاء قالت قناة “سي جي تي إن” التلفزيونية الصينية الإخبارية الناطقة بلغات أجنبية، إن خبراء منظمة الصحة “سيتبادلون الأفكار مع باحثي المعهد حول عملهم اليومي والتعاون العلمي الدولي ومكافحة الوباء”.

وكان متحدث باسم الخارجية الصينية أكد الأسبوع الماضي أن زيارة بعثة الخبراء تندرج في إطار مشروع بحثي. وقال يومها “هذا ليس تحقيقا”.

وفي الأيام السابقة زار فريق منظمة الصحة منشأة للطب البيطري في ووهان، ومستشفيات رئيسية ومواقع أخرى في المدينة التي ظهرت فيها أول الإصابات بكورونا في نهاية العام 2019.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اتهم معهد ووهان بأنه مصدر فيروس كورونا، مؤكدا أن الصين تسببت بانتشار الفيروس، إما عمدا أو خطأ، في اتهام نفته بكين نفيا قاطعا.

بالمقابل تشدد بكين على نجاحها في احتواء الوباء وعلى إنتاجها لقاحات مضادة للفيروس تصدر حاليا إلى دول عدة.

المصدر: أ ف ب

Share and Enjoy ! 0 Shares