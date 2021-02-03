روسيا – عدل صندوق النقد الدولي توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي في العامين 2021 – 2022، وذلك بعد تراجعه في العام الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتوقع صندوق النقد، في تقرير شهر يناير الماضي، أن ينمو الاقتصاد الروسي في 2021 بنسبة 3%، على أن ينمو بنسبة 3.9% في 2022، وهو معدل نمو أعلى مما هو متوقع للاقتصاد الأمريكي ودول منطقة اليورو.

وعن العوامل التي ستساعد الاقتصاد الروسي على تحقيق ذلك، أشار الصندوق إلى التطعيم الشامل ضد فيروس كورونا والدعم الحكومي للسكان والشركات والاحتياطيات الأجنبية القوية من النقد الأجنبي والذهب، إلى جانب مستوى الديون المنخفضة.

وجاءت هذه التوقعات في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في 26 يناير الماضي، وللمقارنة فقد كان الصندوق قد توقع في نوفمبرالماضي أن ينمو الاقتصاد الروسي في 2021 بنسبة 2.8% وفي 2022 بنسبة 2.3%.

وتأثرت روسيا مثل غيرها من اقتصادات العالم بأزمة كورونا، وفي ظل ذلك قامت الحكومة بإطلاق عدة حزم من الدعم للمواطنين والشركات.

المصدر: نوفوستي

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