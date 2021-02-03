الأردن – كشف خبير الطاقة والاقتصاد الأردني، عامر الشوبكي عن السعر الحقيقي للنفط العراقي المباع للأردن، بعد أن نشرت فضائية عراقية معلومات تفيد بأن سعر البرميل هو 16 دولارا.

وقال خبير النفط والطاقة المهندس عامر الشوبكي إن خطأ ورد في فيديو القناة العراقية الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبينت به مذيعة القناة أن العراق والأردن اتفقا على تجديد بيع النفط للأردن بسعر 16 دولارا للبرميل الواحد.

وبين الشوبكي في حديثه لموقع “سواليف” الأخباري أن الاتفاقية تنص على بيع النفط للأردن بسعر تفضيلي يكون أقل بـ 16 دولارا من المعدل الشهري للسعر العالمي لبرنت وليس بـ16 دولارا.

وحسب الشوبكي فإن “معدل برنت حاليا يبلغ حوالي 55 دولارا وبالتالي فإن النفط العراقي يصل الأردن بمبلغ 39 دولارا للبرميل الواحد في حال استمر تكريره في مصفاة البترول الأردنية” موضحا أن هذا السعر التفضيلي يشمل أجور النقل للمصفاة.

وبين الشوبكي أن الأردن يستورد 10 آلاف برميل نفط يوميا من العراق حسب الاتفاقية المبرمة بين البلدين، وتشكل ما نسبته 7% من حاجة الأردن من النفط.

المصدر: موقع “سواليف”+خبرني

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