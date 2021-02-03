ميانمار – أفادت وكالة “كيودو” للأنباء، امس إن شركة “سوزوكي” اليابانية لصناعة السيارات، أوقفت العمل في مصنعين تابعين لها، في ميانمار، حيث وقع انقلاب عسكري يوم الاثنين.

وذكرت الشركة، أنها اتخذت هذا القرار، بسبب مخاوف تتعلق بسلامة العاملين في المصنعين. وأكدت أنها ستتخذ قرار استئناف العمل هناك، وفقا لكيفية تطور الوضع في ميانمار لاحقا.

تبلغ حصة “سوزوكي”، حوالي 60٪ في سوق السيارات الجديدة في ميانمار. وفي عام 2019، باعت الشركة أكثر من 13.2 ألف سيارة سياحية هناك.

خططت “سوزوكي”، لافتتاح مصنع ثالث في ميانمار في سبتمبر، يمكنه إنتاج ما يصل إلى 40 ألف سيارة سنويا.

وبشكل إجمالي، تعمل حوالي 400 شركة يابانية في ميانمار، وكانت شركة “تويوتا موتورز” تخطط لتشغيل مؤسسة تابعة لها، في هذه الدولة في الشهر الجاري.

المصدر: تاس

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