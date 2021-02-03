صحيفة تتحدث عن تغيير في موقف واشنطن من “السيل الشمالي-2”

صحيفة تتحدث عن تغيير في موقف واشنطن من “السيل الشمالي-2”

واشنطن – تحدثت وسائل إعلام عن تغيير في موقف واشنطن بشأن مشروع “السيل الشمالي-2″، وقالت إن الولايات المتحدة أعلنت لأول مرة استعدادها لبدء مفاوضات حول رفع العقوبات عن مشروع الغاز.

جاء ذلك بحسب ما ذكرته صحيفة “هاندلسبلات”، امس نقلا عن مصادر في الإدارة الأمريكية. ووفقا للصحيفة فإن واشنطن تشترط على الجانب الألماني أن يقدم مقترحات من شأنها أن توقف المخاوف الأمريكية من المشروع.

وقال المصدر: “على الجانب الألماني أن يقدم حزمة من الحلول على طاولة المفاوضات، بخلاف ذلك لن نتمكن من تجاوز مشكلة (السيل الشمالي-2)”.

وأشار المصدر إلى أن الجانب الأمريكي على وجه الخصوص مهتم بمسألة ربط “السيل الشمالي-2” بآلية تمنع تشغيل خط أنابيب الغاز هذا في حالة انخفاض نقل (ترانزيت) الغاز الروسي عبر أوكرانيا.

كذلك أشارت الصحيفة إلى أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ناقشت الوضع المحيط بمشروع “السيل الشمالي-2″ عبر الهاتف مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على الرغم من أن مجلس الوزراء الألماني لم يذكر هذه النقطة في البيان الرسمي الذي أعقب المكالمة.

وكانت الحكومة الألمانية قد أكدت مررا دعمها للمشروع، مؤكدة أن المشروع تجاري بحت، كما رفضت ألمانيا التدخلات الأمريكية في سياسة الطاقة الأوروبية والألمانية.

و”السيل الشمالي-2” مشروع روسي لمد أنبوبي غاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا من الساحل الروسي عبر قاع بحر البلطيق إلى ألمانيا.

وتم تنفيذ معظم المشروع، لكنه يواجه عراقيل بسبب الضغوطات الأمريكية، حيث تهدد واشنطن الشركات المشاركة في المشروع بالعقوبات.

المصدر: تاس

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