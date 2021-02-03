إنجلترا – أسدل الستار على سوق الانتقالات الشتوية 2021 ليلة الاثنين بدون ضجيج كبير حيث اعتبر بين الأضعف خلال السنوات الماضية، لتكبد الأندية خسائر مالية كبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتصدر النجم الجزائري سعيد بن رحمة قائمة أغلى الصفقات الشتوية، بعد أن قرر نادي وست هام يونايتد، شراء عقده من برينتفورد بشكل دائم، مقابل 23.10 مليون يورو، بعد انضمامه إلى صفوفه في بداية الموسم على سبيل الإعارة.

وفي ما يلي أغلى 10 صفقات تم إبرامها خلال هذا سوق الانتقالات الشتوية 2021:

1- الجزائري سعيد بن رحمة، من برينتفورد إلى وست هام يونايتد نقابل (23.10) مليون يورو.

2- الإيفواري سابستيان هالير، من وست هام يونايتد إلى نادي أياكس أمستردام الهولندي مقابل (22.5) مليون يورو.

3- الإيفواري عماد ديالو، من نادي أتالانتا الإيطالي إلى مانشستر يونايتد مقابل 21 مليون يورو.

4- الهنغاري دومينيك سوبوسلاي، من نادي ريد بول سالزبورغ النمساوي إلى نادي لايبزيغ الألماني، مقابل 20 مليون يورو.

5- السنغالي كريبين دياتا، من نادي كلوب بروج البلجيكي إلى نادي موناكو الفرنسي، مقابل 20 مليون يورو.

6- الإيطالي نيكولو روفيلا، من جنوى إلى يوفنتوس، مقابل 18 مليون يورو، وسيلعب مع جنوى حتى صيف 2022، على سبيل الإعارة.

7- الفرنسي مورغان سانسون، من أولمبيك مارسيليا إلى أستون فيلا الإنجليزي، مقابل 15.8 مليون يورو.

8- البرازيلي بيدرو جيلهيرمي من نادي فيورنتينا الإيطالي إلى ناديه السابق فلامنغو البرازيلي، مقابل 14 مليون يورو.

9- الروماني دينيس مان، من نادي ستيوا بوخارست إلى بارما الإيطالي، مقابل 13 مليون يورو.

10- الدنماركي يواكيم ماهلي، من نادي جينك البلجيكي إلى نادي أتالانتا، مقابل 11 مليون يورو.

المصدر: وكالات

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