الأرجنتين – انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مسرب لآخر ظهور للأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا قبل وفاته.

وظهر مارادونا، الذي كان يقضي حينها فترة نقاهة في منزله بعدما خضع لجراحة في المخ، وهو يتناول حساء، وكانت بجانبه صديقته السابقة فيرونيكا أوجيدا، التي كانت تصور فيديو سيلفي، ووجه خلاله رسالة إلى طبيبه ليوبولدو لوكي، إذ قال له: “أعاني من الكدمات (في إشارة إلى الجراحة في رأسه)، ولكنني في حالة جيدة، تعلم أنني لا أحب العلاقات الحميمية، لكن عندما أكون مع أشخاص طيبين، فأنا مستعد لإخراج كل طاقتي”.

وتوفي مارادونا في 25 نوفمبر الماضي عن عمر ناهز الـ60 عاما، بعد إصابته بسكتة قلبية، خلال وجوده في منزله بضواحي العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وبعد فاته، بدأ القضاء الأرجنتيني تحقيقا موسعا لتحديد ما إذا كان هناك أي نوع من الإهمال في علاجه الطبي بشكل قد يكون أدى إلى ما يمكن اعتباره جريمة القتل الخطأ.

وكانت بعض التحقيقات، كشفت في وقت سابق عن وجود تزوير لتوقيع مارادونا من قبل أحد الأطباء المباشرين لوضعية الأسطورة.

المصدر: وكالات

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