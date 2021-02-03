الولايات المتحدة – دخل الأمريكي ليبرون جيمس مهاجم فريق لوس أنجلوس ليكرز في جدال مع جماهير مضيفه أتلانتا هوكس، خلال مباراة بينهما ضمن الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين “NBA”.

ورد ليبرون جيمس على انتقادات وجهها له مشجع لفريق أتلانتا هوكس ويدعى كريس كارلوس، قبل أن تقفز جوليانا زوجة الأخير من مكانها في الصف الأول وتخلع كمامتها وتدخل في جدال مع اللاعب وتصرخ في وجهه، الأمر الذي أدى إلى توقفت المباراة في اللحظات الأخيرة لبعض الوقت، واستؤنفت بعد إخراج الزوجين من الصالة الرياضية.

وعلقت جوليانا كارلوس على الواقعة بعد مغادرتها الصالة في بث عبر حسابها على موقع “إنستغرام”، قائلة: “كان كريس دائما من مشجعي هوكس، لديه مشكلة مع ليبرون ، وليس لدي أي مشكلة معه، وأنا لا أتدخل في ذلك. على أي حال، أنا أهتم بشأني الخاص، أشرب، واستمتع. فجأة قال ليبرون شيئا لزوجي، وعندما رأيت ذلك، وقفت وقلت: “لا تتحدث مع زوجي هكذا”! فنظر إلي، وقال: “اجلس، اللعنة ، أيتها ..”. فأجبت: “لا تناديني بهذا الوصف!. انصرف من هنا ولا تتحدث مع زوجي هكذا”.

بينما علق ليبرون جيمس الواقعة، قائلا: “في النهاية، أنا سعيد بعودة الجماهير إلى الصالة. افتقد لهذا التواصل. أنا بحاجة إلى هذا التواصل. ربما تناولوا بعض المشروبات. لا أعتقد أن إزالة القناع تسبب في أي ضرر. لم أكن قريبا بما يكفي منها”.

وانتهت المباراة بفوز لوس أنجلوس ليكرز على مضيفه أتلانتا هوكس بنتيجة (107-99) نقطة، وسجل ليبرون جيمس 21 نقطة، إضافة إلى 7 متابعات، و9 تمريرات حاسمة.

المصدر: وكالات

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