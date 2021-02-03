ليبيا – أوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض طريقة الكشف عن السفن البحرية القادمة إلى ميناء الخمس؛ حيث يكون الكشف على الطاقم عن طريق وحدة الرقابة الصحية الدولية بميناء الخمس التابعة للمركز بالفحص، بجهاز قياس درجة الحرارة؛ للتأكد من عدم وجود حالات اشتباه وخلوهم من فيروس كورونا.

المركز بيّن بحسب المكتب الإعلامي التابع له إلى أن الكشف يكون خارج الميناء بحوالي ثلاثة أو أربعة أميال بمنطقة تسمى “منطقة المخطاف” من الرصيف المخصص لرسو السفن، ومن ثم يتم منحهم الإفراج الصحي والسماح لللسفينة بالدخول إلى الميناء لتفريغ حمولتها.

ولفت المركز إلى أنه تم الكشف على سفينة “ايفان” أمس الثلاثاء القادمة من إيطاليا وعدد طاقمها 17 شخص ولم تسجل أي حالة اشتباه أو إصابة بفيروس كورونا داخلها.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

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