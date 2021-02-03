مصر تعلن إنتاج أول حافلة محلية من نوعها في البلاد

مصر تعلن إنتاج أول حافلة محلية من نوعها في البلاد

مصر – أعلن وزير الإنتاج الحربي المصري محمد أحمد مرسي، أنه “تم توقيع اتفاقية تصنيع مشترك للأتوبيسات الكهربائية محليا لأول مرة بين مصنع 200 الحربي وشركة صناعة وسائل النقل”.

وأضاف مرسي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن “البرتوكول لتصنيع مشترك للأتوبيسات الكهربائية، في إطار دعم الدولة المصرية لتوطين استراتيجية صناعة المركبات الكهربائية”.

وأشار إلي أن “الكيلومتر الذي يقطعه الأتوبيس الذي يعمل بالسولار يكلف 3.40 جنيه، أما الذي يعمل بالكهرباء فيكلف 140 قرشا”، موضحا أنه “يتم استخدام 45% من قيمة الوقود للأتوبيسات الكهربائية”.

وأوضح أن وزارة الإنتاج الحربي تمتلك الفنيات التصنيعية والتكنولوجية والكوادر الفنية المدربة، لذلك كان لا بد من التعاقد مع شركة متميزة في مجال إنتاج الاتوبيسات الكهربائية، من أجل إنتاج أتوبيس كهربائي مصري بمعني الكلمة، معقبا: “لأول مرة يحدث في مصر إنتاج أتوبيس مصري كامل”.

ولفت إلي أنه سوف يتم الوصول إلى نسبة تصنيع محلي أكثر من 60% مع بداية الإنتاج، وكان من الصعب الوصول إلي مثل هذه النسبة إذا كان الشريك أجنبيا، لأن الشريك الأجنبي يكون متمسكا بأن يكون هو المورد للمكونات.

المصدر: أكسترا نيوز

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