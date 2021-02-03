وأضاف: “إذا تم التوافق على مجلس رئاسي خلال اليومين القادمين، فإنها ستكون المرة الثانية التي يتوافق فيها على مجلس رئاسي لإدارة ليبيا إو جزء منها، حيث كانت الأولى في الجزء الغربي في 16 نوفمبر 1918”.