واشنطن – ردت واشنطن بفتور امس على اقتراح إيراني يتضمن اتخاذ واشنطن وطهران خطوات متزامنة للعودة إلى الاتفاق النووي، لكن مسؤولا أمريكيا قال إن الموقف لا ينبغي النظر إليه على أنه رفض.

جاء ذلك ردا على اقتراح لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الاثنين طريقا للتغلب على الجمود بين الولايات المتحدة وإيران بشأن من يبدأ أولا في العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015 والذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق في 2018.

وهذه هي المرة الأولى التي يلمح فيها ظريف إلى أن إيران قد تتراجع عن مطلبها بأن تخفف الولايات المتحدة عقوباتها الاقتصادية قبل أن تستأنف طهران الالتزام ببنود الاتفاق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس: “لم نجر أي مناقشات مع الإيرانيين ولا أتوقع أن نشرع في ذلك قبل المضي قدما في تلك الخطوات الأولية”، في إشارة إلى مشاورات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الحلفاء والشركاء والكونغرس الأمريكي.

وأضاف: “هناك (الكثير) من الخطوات في تلك العملية… قبل أن نصل إلى النقطة التي ننخرط فيها مباشرة مع الإيرانيين ونكون على استعداد لقبول أي نوع من المقترحات”.

وقال مسؤول أمريكي آخر، طلب عدم نشر اسمه، إن تعليقات برايس لا ينبغي النظر إليها على أنها رفض لفكرة ظريف، لكنها تعكس حقيقة أن فريق بايدن المسؤول عن الملف الإيراني تولى مهامه للتو وأنه ملتزم بالتشاور على نطاق واسع.

وأردف قائلا: “لا يوجد رفض… لم نبدأ التفاوض مع إيران أو مع أي شخص آخر لأن أولويتنا هي التشاور” مع الشركاء في الاتفاق النووي وفي المنطقة.

المصدر: “رويترز”

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