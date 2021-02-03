الولايات المتحدة – صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية امس إن واشنطن تعتزم استئناف تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

وأوقفت الإدارة الأمريكية السابقة كافة المساعدات للسلطة الفلسطينية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” كما أغلقت مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن ونقلت القنصلية الأمريكية إلى القدس.

وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه يوم الاثنين عن إجراء اتصالات رسمية مع الإدارة الأمريكية الجديدة بعد مقاطعة فلسطينية للإدارة السابقة، ردا على اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال اشتية إنه أجرى اتصالا مع “إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، ممثلة بالسيد هادي عمرو، مسؤول ملف الشؤون الفلسطينية والإسرائيلية في وزارة الخارجية الأمريكية”.

وأضاف أنه “تمت مناقشة سبل إعادة العلاقات الفلسطينية الأمريكية، خصوصا من حيث فتح المكاتب الدبلوماسية والقنصلية، وعودة المساعدات الأمريكية، ودعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأنروا”، وسبل دفع العملية السياسية قدما”.

المصدر: وكالات

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