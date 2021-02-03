ليبيا – اجتمع وكيل وزارة الصحة للشؤون الادارية والمالية وشؤون الديوان بوزارة صحة الوفاق لطفي عمار مع رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور.

وبحسب المكتب الاعلامي لوزارة الصحة يأتي الاجتماع في ظل مساعي الوكيل عماري للمضي قدما في دفع عجلة العمل بالوزارة والجهات التابعة لها وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات الرقابية والقضائية المختصة.

وطرح المجتمعون العديد من المواضيع الخاصة بنشاط وزارة الصحة حيث أبدى الصور تفهماً عميقاً للتحديات التي تواجهه القطاع الصحي خلال هذه المرحلة.

وخلص الاجتماع إلى تفعيل التعاون المشترك ومراعاة الملاحظات التي صدرت عن مكتب النائب العام على هامش القضايا المنظورة أمامه كما رحب الوكيل إمكانية الافراج عن بعض الموظفين الموقفين على ذمة التحقيق وفقاً للاجراءات القانونية النافذة إلى حين اتخاذ سلطة التحقيق قرارها بشأنهم وبما يضمن اعادة العمل تدريجياً إلى ديوان الوزارة بما يتناسب مع الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد.

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