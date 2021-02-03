كندا – للموز فوائد تتغير بتغير لونه، وسيتغير محتواها من المواد الغذائية.. إليكم معلومات غذائية عن الموز المنقط، على الرغم من أنه لا يحتوي على نفس الكمية من المواد الغذائية مثل الموز الناضج، إلا أن الموز المنقط مفيد من الناحية الغذائية.

إليكم أبرز الفوائد الصحية عن الموز ذي النقاط السوداء، يكون مليئاً بالفيتامينات والمواد المغذية.

1. يمنع تلف الخلايا.. غني بالمواد المضادة للأكسدة، يساعد تناول الموز المنقط في تأخير تلف الخلايا، التي تسببها الأضرار الداخلية والخلايا الجذرية، هذا يساعد في تقليل مخاطر الأمراض.

2. يخفض ضغط الدم.. يحتوي الموز المنقط على نسبة عالية من البوتاسيوم، وانخفاض في الصوديوم، يمكن أن يساعد الاستهلاك المنتظم في تنظيم التدفق الصحيح للدم، وفي إزالة أي انسداد في الشرايين، هذا يساعد في منع الجلطات والأزمات القلبية؛ حيث يعمل نظام الدورة الدموية بكفاءة.

3. يخفف من الحموضة.. تناول الموز يساعد على تخفيف الحموضة.

4. يمنع فقر الدم.. غني بالحديد، إن تناول الموز المنقط يمكن أن يساعد بشكل طبيعي على زيادة مستويات الدم، وهو واحد من أفضل العلاجات لعلاج فقر الدم.

5. يعزز الطاقة.. المحتوى العالي من الكربوهيدرات والسكر في الموز المنقط بالأسود، يكون بمثابة معزز للطاقة الطبيعية.

6. يحسن صحة القلب والأوعية الدموية.. غني بالبوتاسيوم وقليل من الصوديوم؛ مما قد يكون مفيدًا لإدارة مستويات الكوليسترول في الدم، محتوى الألياف في الفاكهة يساعد في الحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، والنحاس والحديد يساعدان على تحسين وكذلك الحفاظ على تعداد الدم ومستويات الهيموجلوبين.

7. يدير القرحة.. يعتبر الموز الفاكهة الأكثر فائدة، والثمرة الوحيدة التي يمكن للفرد المصاب بالقرحة تناولها دون القلق بشأن أية آثار جانبية، الملمس الناعم للموز، يغطي بطانة المعدة، ويمنع الحمض من تفاقم القرحة. 8. يخفف من الإمساك.. غني بالألياف، كما أنه ينظم حركة الأمعاء الخاصة بك؛ مما يسهل خروج السموم من جسمك.

وكالات

Share and Enjoy ! 0 Shares