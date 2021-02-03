ألمانيا – أعلن المركز الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم “IFFHS”، عن أسماء أفضل 3 لاعبين في أمريكا الجنوبية خلال العقد الأخير (2011-2020).

وتصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة القائمة وتلاه زميله السابق في النادي الكتالوني، البرازيلي نيما ردا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي.

وجاء اللاعب الأكثر تتويجا بالألقاب، البرازيلي داني ألفيس، مدافع فريق سان باولو، في المركز الثالث.

يذكر أن ميسي (33 عاما) توج بالكرة الذهبية خمس مرات خلال العقد الأخير، وقاد برشلونة إلى الفوز بلقب بطل الدوري الإسباني، إضافة إلى لقبين في دوري أبطال أوروبا “التشامبيونز ليغ”.

المصدر: “IFFHS”

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