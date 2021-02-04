ليبيا – قال الشيخ علي مصباح أبو سبيحة أحد أعيان الجنوب الليبي والمنحدر من قبيلة الحساونة العربية إنه عند النظر لقائمة التصويت لكل مرشح من مرشحي فزان ستتوه في خباياها وما جرى وراء الكواليس حتى تم إخراجها بهذه الكيفية، بحسب قوله.

أبو سبيحة أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “ولن أتعرض إلا لتحليل حالة منها فقط، وهى ترشيح د. عبدالله عثمان للدكتور على مسعود بالحجب. ما هي أسبابه؟ وما هو قصده من ورائه وهو يعرف أن ليس له حظوظ بالفوز بالرغم أنه أهل لذلك؟”.

وتابع: “هل قصد أن كل المجموعة لا تستحق صوته وليس هناك منهم من هو قادر على إدارة المرحلة، لفشل تجاربه السابقة؟ أو انها خلط للأوراق وتمييع للاصوات، حتى ينتقل الحوار إلى مرحلة القوائم وله مآرب أخرى في ذلك؟”.

كما أعرب عن تمنياته بأن يتوخى أعضاء الحوار عن فزان في المرحلة القادمة مصلحة المنطقة، وأن يكون الاختيار للأفضل ولو أنه معدوم، مضيفًا: “لكن إذا انعدمت الأفضلية فالاختيار لإهون الشرين. ولله الأمر من قبل ومن بعد”.

Share and Enjoy ! 0 Shares