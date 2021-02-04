أول رد للمصري مصطفى محمد بعد اتهامه بمحاولة التواصل مع فتاة تركية

أول رد للمصري مصطفى محمد بعد اتهامه بمحاولة التواصل مع فتاة تركية

مصر – كشف الدولي المصري، مصطفي محمد، المنتقل حديثا من الزمالك إلى غلطة سراي التركي على سبيل الإعارة، حقيقة ما يتردد عن تواصله مع فتاة تركية وطلبه الحصول على رقم هاتفها.

وقال مصطفي محمد في تصريحات لموقع “فيتو” المصري: “كل ما يتردد في هذا الشأن غير صحيح بالمرة”، مضيفا أنه “متواجد في تركيا منذ 3 أيام فقط فكيف يعقل أن يتواصل مع فتاة؟”.

وشدد مهاجم الزمالك السابق على أن كل هذه المزاعم غير صحيحة، متمنيا ألا تلتفت الجماهير لمثل هذه الأمور.

وكانت فتاة تركية، أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وتركيا، بعدما شاركت منشورا عبر حسابها في موقع “إنستغرام”، ادعت فيه بأنه لمحادثة بينها وبين مصطفى محمد، الذي طلب رقم هاتفها الشخصي لكي يراسلها عبر تطبيق “واتسآب”.

وعقب تداول الأمر وتأكيد نادي غلطة سراي أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضدها، قررت الفتاة غلق حسابها الشخصي على “إنستغرام”.

وكان مصطفى محمد، وصل إلى تركيا يوم 31 يناير الماضي، وخاض أول مران له مع زملائه الجدد في غلطة سراي في اليوم التالي، واندمج سريعا مع الفريق التركي، حيث سجل هدفا في أول مباراة يخوضها معه يوم الثلاثاء الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن مصطفى محمد، انتقل لغلطة سراي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف، مقابل 2 مليون دولار، مع وجود بند بأحقية الشراء النهائي مقابل 4 ملايين دولار.

المصدر: موقع “فيتو”

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