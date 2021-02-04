الأردن – تحدث مدير المدينة بأمانة عمان الكبرى أحمد الملكاوي، عن وجود دراسة مع شركة لإحياء فكرة إنشاء مترو بالعاصمة بطول 18 كلم دون أي التزام مالي من قبل الأمانة بشأن الدراسة الفنية للمشروع.

وقال الملكاوي خلال اجتماع مع اللجنة المالية في مجلس النواب تناول مشروع موازنة أمانة عمان، إن “الباص سريع التردد سيحل جزءا كبيرا من مشكلة النقل في عمان والزرقاء”، مؤكدا أن “وسائط نقل الأحياء سترفد محطات الباص، مشيرا إلى “إنجاز أرصفة لمسار الباص سريع التردد”.

ويبلغ مشروع موازنة أمانة عمان الكبرى نحو 471 مليونا و444 ألف دينار، والموازنات التأشيرية للعامين المقبلين.

وأضاف الملكاوي أن “العدد الإجمالي لموظفي الأمانة يبلغ نحو 23 ألفا، وعدد عمال الوطن 12 ألفا”، مشيرا إلى إعلان جميع خدمات الأمانة إلكترونيا مطلع الشهر المقبل.

وقال الملكاوي إن الأمانة وبالتعاون مع بلدية برشلونة تسعى خلال العام الحالي إلى تحسين أوضاع الأرصفة في كل من جبل الحسين وجبل اللويبدة في عمان، مبينا أنه وللمرة الأولى في تاريخ المدينة حصرت أصول الأمانة من قطع أراض وبنايات.

المصدر: قناة “المملكة”

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