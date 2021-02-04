نيويورك – رحبت الأمم المتحدة بالتقارير التي أثبتت الفعالية العالية للقاح الروسي “سبوتنيك V” بنسبة أكثر من 91%، ونشرتها مجلة “لانسيت” العلمية.

وأكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ردا على سؤال عما إذا كان الأمين العام للأمم المتحدة سيستفيد من عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أعرب عن استعداده لتقديم اللقاح الروسي إلى المنظمة مجانا: “ما زلنا في نقاش مع منظمة الصحة العالمية ، لأننا سنتمكن من قبول لقاح معتمد من منظمة الصحة العالمية”.

وأعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي أمس الثلاثاء أن مجلة The Lancet العلمية المرموقة نشرت نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح “سبوتنيك V” الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وسجلت وزارة الصحة الروسية “سبوتنيك V” في أغسطس 2020، وتم تطويره في مركز “غاماليا” الروسي لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، بدعم من صندوق الاستثمارات المباشرة، على أساس منصة مدروسة لناقلات فيروسات الغدد البشرية.

وحسب نتائج التجارب، فإن فعالية “سبوتنيك V” تتجاوز 98% من حيث الاستجابة المناعية الخلطية، بينما تقترب من 100%، من حيث المناعة الخلوية.

المصدر: “نوفوستي”

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