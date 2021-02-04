فرنسا – تجاوز باريس سان جيرمان هزيمته نهاية الأسبوع الماضي سريعا، بفوز مقنع 3-0 على ضيفه نيم أولمبيك، أمس، في الجولة الـ23 من دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل ثلاثية الفريق الباريسي، الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، والإسباني بابلو سارابيا، والفرنسي كيليان مبابي، في الدقائق 18، 36، و68 على الترتيب.

ورفع سان جيرمان، الذي كان خسر 2-3 أمام مضيفه لوريان السبت الماضي، رصيده إلى 48 نقطة، في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، على بعد 3 نقاط من المتصدر ليل، ونقطة واحد عن وصيفه ليون.

في المقابل، تجمد رصيد نيم عند 15 نقطة في المركز الـ20 الأخير.

المصدر: RT

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