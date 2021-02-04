ليبيا – أكد عضو مجلس النواب علي السعيدي على أن المؤسسة العسكرية الليبية جادة في كل اللقاءات التي عقدتها في الغردقة، مرورًا بجنيف وبعدها غدامس، مشككًا في نوايا بعثة الأمم المتحدة بسبب انحرافها وعدم جديتها في تفعيل ما تم الاتفاق عليه، خاصة خروج المرتزقة وفتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب.

السعيدي اتهم في تصريح لصحيفة “الاتحاد” البعثة الأممية في ليبيا بوضع عراقيل لإطالة الأزمة كي تظهر للعالم أن أبناء الشعب الليبي غير جادين في التوصل لحلول، معربًا عن أمله في أن يتم التوصل لنتائج إيجابية في الاجتماع الذي سيعقد في سرت.

ولفت إلى أن تفعيل ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية سيكون له دور كبير في التوصل لاتفاق شامل سياسيًا.

كا أضاف: “الأمور ما تزال ضبابية، ولن تكون هناك أي إنجازات إيجابية في ظل تخاذل البعثة الأممية، لست متفائلًا حول إمكانية تحقيق إنجاز في المسار العسكري”.

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