ليبيا – رأى عضو مجلس النواب إسماعيل الشريف أن ملتقى الحوار السياسي وصل لمحطته الأخيرة، وسوف يسفر عن سلطة تنفيذية جديدة، تمثل كل التوجهات السياسية بالبلاد، وكذلك الأوزان والانتماءات الجهوية والجغرافية، ولن يكون هناك طرف قادر على الاستفادة، أو التفرد بالسلطة لوحده، وهذا بحد ذاته سيمهد للمصالحة الوطنية.

الشريف أرجع في تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الخميس كثرة الانتقادات الموجهة لعدد من المرشحين للسلطة القادمة لما ساد البلاد خلال الفترة الماضية من اضطرابات داخلية، وخصومات سياسية، متوقعًا أن يختفي هذا المناخ تدريجيًا مع مرور الوقت.

كما لمّح إلى إمكانية التفاهم والتعاطي مستقبلًا مع كثير من الجماعات، التي ترفض النهج الحالي، والذي ترعاه البعثة الأممية، عبر منحهم تطمينات لشكل الحكم في المرحلة التمهيدية.

الشريف أشار إلى ما أعلن من قبل عن أن مقري المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة سيكونان بمدينة سرت، مما يجعلهما بمعزل عن الكثير من المؤثرات التي قد توجد في العاصمة ومناطق أخرى في البلاد.

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