ليبيا – اعتبر المحلل السياسي رضوان الفيتوري أن أولى تلك المخاطر التي تهدد بإفشال أي عملية تسوية سياسية، فشل نظام القوائم الذي من المقرر أن يجرى التصويت عليه، ما يضع البلاد أمام سيناريوهين.

الفيتوري أوضح في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” أن السيناريو الأول يتمثل بفرض سياسة الأمر الواقع من قبل البعثة الأممية، بفرض أسماء بعينها على الليبيين، متذرعة بعدم توافقهم.

وقال: إن السيناريو الثاني يتمثل في استكمال المجلس الرئاسي الحالي لكن بحكومة منفصلة، مؤكدًا على أن تلك الحكومة ستكون يدها مغلولة، بسبب الميليشيات المسلحة التي تسيطر على العاصمة طرابلس، ما يهدد بعودة ليبيا للمربع الأول.

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