المغرب – بلغ منتخب المغرب نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للمحليين، عقب فوزه الساحق على نظيره الكاميرون برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما امس الأربعاء.

وافتتح المغربي سفيان بوفتيني التسجيل لمنتخب “أسود الأطلس” في الدقيقة 29، وأضاف زميله سفيان رحيمي هدفين متتاليين في الدقيقتين (40 و 74)، واختتم علي بامعمر رباعية المغرب في الدقيقة 81 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب “ليمبي ستاديوم” في مدينة ليمبي الكاميرونية.

وضرب منتخب المغرب حامل اللقب، موعدا في المباراة النهائية مع نظيره المالي الذي تغلب بدوره على منتخب غينيا بركلات الجزاء الترجيحية، بعد تعادلهما من دون أهداف.

بينما سيكتفي منتخب الكاميرون بالمنافسة على المركز الثالث ضد نظيره الغيني.

المصدر: وكالات

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