إسبانيا – انتزع فريق برشلونة بطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، من مضيفه غرناطة بفوزه عليه (5-3) بعد تمديد المباراة التي جمعتهما يوم امس.

تقدم فريق غرناطة بهدفين متتاليين عبر كل من اللاعبين، البرازيلي كينيدي وروبرتو سولدادو في الدقيقتين (33 و47) على الترتيب.

لكن برشلونة عاد من بعيد وأدرك التعادل بهدفين متأخرين “ريمونتادا” قاتلة، سجلهما كل من المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان والمدافع جوردي ألبا في الدقيقتين الأخيرة والثالثة المحتسبة بدلا من الوقت الضائع على الترتيب.

ومن ثم وضع أنطوان غريزمان الفريق الكتالوني في المقدمة بتوقيعه على الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة الخامسة من زمن الشوط الإضافي الأول.

وأدرك فيده فيكو التعادل لأصحاب الأرض بهدف سجله من ضربة جزاء عند الدقيقة الثامنة من الشوط الإضافي الأول.

ومن ثم أحرز برشلونة هدفين متتاليين حملا توقيع كل من اللاعبين الهولندي فرينكي دي يونغ وجوردي ألبا في الدقيقتين (108 و113) على الترتيب.

المصدر: RT

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