موسكو – حذرت بورصة موسكو المستثمرين من القطاع الخاص من الاستثمار في أسهم على غرار سهم “جيم ستوب”، والذي أحدث ضجة كبيرة خلال الأيام الماضية.

وقالت الدائرة الصحفية، أمس الاثنين في بيان: “نحث مستثمري القطاع الخاص على توخي الحذر من الضجة التي بدأت تظهر مؤخرا حول بعض الأسهم الأجنبية وسط نقاش نشط في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي”.

وأضافت أنه تم تطبيق عدد من الآليات في سوق الأوراق المالية الروسية، للاستجابة السريعة في حال حدوث تقلبات كبيرة في أسعار الأسهم.

وشهدت بورصة “وول ستريت ” الأمريكية مؤخرا ما يشبه “ثورة” للمستثمرين الهواة الذين تكاتفوا من خلال منصة للتواصل الاجتماعي ونفذوا عمليات شراء ضخمة كبدت صناديق أمريكية خسائر بمليارات الدولارات.

ومع اندفاع المستثمرين الهواة نحو الشراء شهدت أسهم بعض الشركات ارتفاعا جنونيا ومنها سهم “جيم ستوب”، الذي صعد بشكل كبير، حيث قفز بأكثر من ألف بالمئة على مدى الأسبوع الأخير.

وعادة يراهن الأشخاص، الذين يشترون ويبيعون الأسهم، على الشركات التي يعتقدون أنها لن تقوم بأداء جيد في المستقبل، إذ يقومون باقتراض أسهم الشركة، التي يتوقع أن ينخفض سعرها مستقبلا، ويقومون ببيع الأسهم التي اقترضوها بشكل فوري. وبعد هبوط السهم يشترون مجددا الأسهم ويردونها، محققين من خلال العملية أرباح طائلة ويطلق على هذه العملية “البيع على المكشوف”.

وسهم “جيم ستوب” كان من الأسهم التي راهن كبار المستثمرين على انخفاضها، لكن عددا كبيرا من المستثمرين الأفراد قاموا بشراء السهم ما أدى إلى ارتفاعه ما كبد صناديق التحوط في “وول ستريت” خسائر فادحة.

المصدر: تاس

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