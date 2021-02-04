موسكو – أعلن البروفيسور ألكسندر كيسلوف، رئيس قسم الأرصاد الجوية وعلم المناخ في جامعة موسكو، أن عملية الإغلاق لم تسبب ارتفاع درجة الحرارة على الأرض، بل ربما أدت إلى انخفاضها.

وأشار البروفيسور كيسلوف في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن موقع PhYs.org نشر دراسة أجراها المركز الوطني الأمريكي لبحوث الغلاف الجوي (NCAR)، تفيد بأن عملية الإغلاق تسببت في ارتفاع درجة الحرارة على كوكب الأرض.

ويقول، “أدت إلى ارتفاع درجة الحرارة؟ هذا خطأ. لأن عملية الإغلاق لا يمكن أن تسبب ارتفاع درجة الحرارة، بل ربما إلى البرودة. لأنه نتيجة لعملية الإغلاق، انخفضت عمليات الإنتاج والنقليات وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى الغلاف الجوي. وهذا بالتالي يؤدي إلى انخفاض معين في معدل الاحترار العالمي”.

ويشير كيسلوف، إلى أن الإشارة عن تغير درجة الحرارة في حالة الإغلاق كانت طفيفة جدا، بحيث كان من الصعب رصدها.

المصدر: نوفوستي

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