ليبيا – صدر عن اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا بطرابلس 6 توصيات عاجلة؛ للحد من تفاقم الوضع الوبائي في ليبيا.

بيان صحفي للجنة تابعته صحيفة المرصد أشار إلى إيقاف السفر موقتًا إلى الدول التى ظهرت بها السلالة الجديدة لكورونا، واتخاذ الإجراءات الوقائية وتعزيزها فى المناطق ذات معدلات الإصابة العالية، ووضع الجهات المختصة القيود والضوابط لتطبيق الإجراءات الاحترازية، ومنع التجمعات بالمصارف خاصة.

وشددت اللجنة على منع التجمعات بمواقع العمل والمطاعم والمقاهي والأسواق والمآتم والأفراح والمعارض والمؤتمرات، وتغريم المخالفين للإجراءات، وتوفير التحاليل للمعامل المعتمدة وإدخال التحليل السريع المعتمد من منظمة الصحة العالمية، لتغطية العجز الحاصل بالمختبرات والاهتمام برفع الكفاءات الصحية بمراكز العزل.

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