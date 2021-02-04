ميانيمار – أفادت وكالة “رويترز” بأن صندوق النقد الدولي أرسل الأسبوع الماضي حزمة مساعدات طارئة بقيمة 350 مليون دولار نقدا إلى حكومة ميانمار لمساعدة البلد على مواجهة جائحة فيروس كورونا.

ونقلت الوكالة امس عن مصادر مطلعة على عملية التحويل وخبراء قولهم إنه يبدو أن الصندوق لا يمكنه فعل الكثير لاسترداد الأموال بعدما شهدت ميانمار الاثنين الماضي انقلابا عسكريا اعتقل الجيش خلاله زعيمة البلاد وسياسيين آخرين وأعلن استيلاءه على السلطة لحين إجراء انتخابات “حرة ونزيهة”.

وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي في بيان أرسل لوكالة “رويترز” الثلاثاء: “نحن نتابع التطورات عن كثب. ونشعر بقلق بالغ بشأن تأثير الأحداث على الاقتصاد وشعب ميانمار”، مؤكدا إتمام الدفع الأسبوع الماضي.

وبخلاف برامج التمويل العادية لصندوق النقد الدولي، التي تصرف أموالها بدفعات أصغر، مع التأكد من استيفاء معايير الأداء لإصلاحات السياسة المتفق عليها، يتم إرسال مساعدات الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا بسرعة، وغالبا ما يتم إرسالها دفعة واحدة.

حسب أحد الخبراء الماليين، فإن هذا “ليس برنامجا تم التفاوض عليه، وليس هناك شروط ولا توجد مراجعات ترتبط بها المدفوعات”، ولا يبدو أن هناك سوابق لسحب الأموال التي وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على صرفها.

المصدر: “رويتر”

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