روسيا – أعلنت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو تنتظر من الغرب فتح أبواب محاكمه أمام الدبلوماسيين الروس، في إشارة إلى حضور دبلوماسيين أجانب محاكمة المعارض الروسي نافالني.

وأشارت زاخاروفا في بيان نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني أن هناك سوابق عديدة لعدم السماح لدبلوماسيين روس بحضور جلسات في محاكم غربية تنظر في قضايا مواطنين روس.

ولفتت إلى حضور دبلوماسي أجنبي كثيف أثناء محاكمة المعارض الروسي أليكسي نافالني في موسكو، يوم الثلاثاء وأوضحت أن ممثلي 14 بعثة أجنبية حضروا المحاكمة، التي كانت مفتوحة.

وأضافت: “ننتظر من زملائنا القدر نفسه من الانفتاح ومراعاة حقوق المواطنين الروس ومصالحهم المشروعة، كما أننا تذكّر بالالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولة الإقامة، وفق ما نصت عليه معاهدة فيينا الخاصة بالعلاقات الدولية من العام 1961”.

وقررت محكمة موسكو استبدال حكم السجن مع وقف التنفيذ الصادر بحق نافالني في 2014 بحكم السجن مع النفاذ 3 سنوات ونصف، لانتهاكه شروط الإقامة الجبرية وتنقله في البلاد دون إذن من مصلحة السجون، أو ظرف قاهر.

المصدر: تاس

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