ليبيا – كشف مصدر من ملتقى الحوار السياسي لموقع الخليج 365 عن التصويت على قوائم المشرحين لشغل مناصب السلطة التنفيذية الجديدة يوم الجمعة المقبل.

المصدر أوضح أن الملتقى انتهى من الاستماع ومناقشة كافة المرشحين وكان آخرهم هشام بو شكيوات، مبينًا أنه من المقرر تقديم تشكيل القوائم الخاصة بالمرشحين المكونة من 4 أعضاء 3 لعضوية ورئاسة المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة في الساعة الـ10 من مساء الخميس.

ونقل موقع الخليج 365 عن المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز شكرها لأعضاء الملتقى لأخذهم الأمر بجدية والاستماع لكل المرشحين، مبينة أن جلسة الأربعاء كانت تفاعلية وردود المرشحين كانت إيجابية للغاية، ليضع الملتقى مثالًا إيجابيًا بالتعامل بشفافية.

وأضافت ويليامز أن البعثة طلبت من كافة المرشحين التوقيع على التعهد الخطي بالالتزام بخارطة الطريق وموعد الانتخابات في الـ24 من ديسمبر المقبل، منوهة إلى البدء في مناقشة أعضاء الملتقى لوضع القوائم، مع إلزام الفائزين بالمناصب الجديدة بالاستقالة من مناصبهم التي يشغلونها الآن.

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