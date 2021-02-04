ليبيا – اعتبر رئيس حزب الائتلاف الجمهوري والمحلل السياسي عز الدين عقيل أنه من الضروري أخذ لجنة 5+5 كمعيار، معتقدًا أن اللجنة قطعت محطات عديدة على طريق السلام والاستقرار، بحسب تعبيره.

عقيل قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا روحها الوطن” الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد: إنه بالنظر للفشل الذريع لهذا المسار بعيدًا عن كل البروباغندا التي تجري والتي لم يعرف أسبابها ومن وراءها، فإن كل الذي يجري هو مجرد إعادة لإنتاج المجلس الرئاسي من جديد، وهناك قنبلة موقوتة وضعتها ستيفاني وليامز في طريق الحكومة الجديدة.

وأضاف: “الأنظمة المختلطة التي فيها رئيس الحكومة والوزراء كلًا منهم منتخب وجزء من السلطة فيه صراعات كبيرة، عندما نأتي لدولة منقسمة وممزقة على الحال التي فيها ليبيا ونأتي برئيس حكومة يتمتع بشرعية دولية وكذلك رئيس مجلس رئاسي يتمتع بالشرعية الدولية، نفرض من البداية أن يكون من الشرق، مما يعني أنه سيحمل أفكار الجيش وتطلعات ذلك الطرف، وأن يكون رئيس المجلس الرئاسي من طرابلس أو العكس هو سيحمل أفكارًا مضادة، لذلك سنكون أمام قنبلة موقوتة ربما تفجر كل هذا”.

ورأى أنه كان يفضل إنتاج مجلس رئاسي على طريقة الصخيرات، والمجلس الرئاسي هو من يكلف رئيس حكومة؛ حتى يكون هناك تناغم وإمكانية للرئاسي لممارسة ضغط قد يصل لإقالة رئيس الحكومة، في حال حصول أي نوع من الخلافات العميقة التي لا حل لها لكن وفق السياق والخلل الخطير، فالحكومة ستأتي وحقائبها مليئة بالقنابل الموقوتة.

أما فيما يتعلق بنظام القوائم فعلق قائلًا: “أنا شخصيًا وأدعي أن معظم المواطنين مثلي لا علاقة لنا بهذا؛ لأن هذا تتدخل فيه أجندات أجنبية ولم تسعَ وليامز الى كل هذا الماراثون الكبير والآليات المعقدة والتعطيل، إلا أن لديها تعليمات محددة من أطراف دولية وغالبًا من بلادها والإنجليز؛ لأنه ثمة قائمة معينة وأشخاص معينون يجب أن يصلوا، أعتقد أن الأجندات الأجنبية تريد بالفعل أن تأتي بأشخاص بعينهم، يبدو أنها قد تورطت الآن بعد سقوط ترامب؛ لأن كل ما تمثله وليامز في ليبيا هو خطة ترامبية كان يتطلع لتمديدها أو تطويرها لحد احتلال ليبيا، سقوط ترامب أفسد الكثير من المخطط ووليامز الآن تعرضت لصدمة عرضتها لانفصام في الشخصية، بحيث بدأت خطواتها في تحقيق الخطة القديمة لترامب، بينما هي أمام إدارة جديده لها تطلعات تجاه ليبيا، بالتالي هي الآن تحاول أن تتملص من بعض التزامات الماضي والتوافق مع الإدارة الجديدة”.

وتابع: “كنت أعتقد أن فشل 5+5 وهذه القنبلة الموقوتة التي وضعتها وليامز في فرض النظام المختلط علينا في ظني تهدد الحكومة بشكل خطير في الحكم، سواء من جانب المليشيات التي اهملتهم أو غيرها، لأن الدولة في حالة فوضى حتى صلاحيات السراج والأعضاء الآخرين تداخلت مع بعضها؛ لأنه ليس لدينا مقومات الدولة المستقرة ومحكمة دستورية حقيقية يمكن اللجوء إليها، هناك جماعات مسلحة تستطيع أن تمارس الضغط وهذه بحد ذاتها خطر آخر، لأنه من المفروض جمع أمراء الحرب حول مائدة التفاوض لوضع اتفاق سلام يحدد آلية سحب السلاح وتفكيك ميليشياتهم وإعادة إدماجهم من جديد، اللبنات الخاصة بهذه المسألة لم تحدث بعد ووليامز لم تجمعهم بل أخذت 5 ضباط من كل جهة، مع أن الضباط من غرب البلاد افتراضيين لا وجود لهم في سلسلة القيادة، ما أدى لفشل المسار نتيجة عجزهم عن الدخول على مليشيات مصراتة وفرض فتح الطريق الاستراتيجي”.

وشدد على أن وقف إطلاق النار لا يقوم على إرادة الطرفين بفعل أو تأثير من لجنة الـ 5+5، إنما يقوم على أن الجيش يخشى إن تقدم غربًا الوقوع في مواجهة مع الأتراك والمليشيات التي تخشى أيضًا التوجه للشرق ومواجهة المصريين بحسب قوله، واصفًا ذلك بتوازن الرعب لدى الطرفين والذي هو سبب واضح لوقف إطلاق النار وليس مؤتمر جنيف الذي ما زال ميتًا للآن.

عقيل أضاف: “الحديث عن حرس المنشآت النفطية كذب وخداع، لأنها ما زالت تحت سيطرة الجيش والمنشآت النفطية كمصفاة الزاوية، ومجمع مليتة ما زالت تحت المليشيات، وما زال التفكير في الحل العسكري، أما باشاآغا وحديثه عن عملية صيد الأفاعي فهو أمر يدل على وقوع حرب جديدة”.

ودعا الموجودين في اجتماعات جنيف إلى إخراج شخصيات تكنوقراط ومن الطراز الرفيع كخالد الغويل الذي يعتبر أحد أهم الشخصيات التكنوقراطية التي عاشت أكثر من 35 سنة في الحكومة والمجال التنفيذي، وهو الوحيد الذي ركز على مخرجات المسارات المختلفة التي ستتحول للبرنامج الخاص بالحكومة، كما أنه رجل دولة له علاقة بالعلم والنظام، بالإضافة لعاطف الحاسية الشاب المثقف الذي يرغب في تفكيك المليشيات، وعبد الرحيم المنتصر، ومحمد المنتصر الذي أظهر قدرًا عاليًا من التسامح في معظم أطروحاته، بحسب تعبيره.

كما اعتقد أن السفير الأمريكي وستيفاني وليامز لديهم أشخاص معينون كانوا بعهد دونالد ترامب يخططون لكل ما يحدث حاليًا، لكن إدارة الرئيس الجديد بايدن أحدثت مع دخولها زلزالًا في العالم، مشيرًا إلى أنهم بانتظار إتمام عملية التسليم والاستلام بين السلطات بشكل ميسر، أم أن الموجودين في المشهد سيرفضون ذلك، بحسب قوله.

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