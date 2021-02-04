ليبيا – اجتمع وكيل وزارة خارجية الوفاق للشؤون الفنية محمود خليفة التليسي أمس الثلاثاء مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، بحضور أحمد الديب مدير إدارة التعاون الدولي بوزرة الخارجية، ومستشار الشؤون الاقتصادية بالسفارة الإيطالية.

اللاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لخارجية الوفاق الإجراءات التنفيذية التي تم مناقشتها خلال اجتماع اللجنة الفنية الاقتصادية المشتركة الليبية – الإيطالية، التي عقدت اجتماعها الافتراضي بتاريخ الـ17 من شهر ديسمبر الماضي.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة أنه تم تسليم مشروع مذكرة تعاون في مجال التقنية الرقمية المستخدمة في الخدمات العامة لتحسين وتبسيط التواصل بين المواطنين والإدارات العامة ومشروع مذكرة لترسيم الحدود البحرية المقدمتين من الجانب الإيطالي، وذلك لدراستهم وإبداء الرأي حولهم من الجانب الليبي؛ تمهيدًا للتوقيع عليهم بين الطرفين.

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