فلسطين – ذكرت السفارة الروسية في رام الله اليوم الخميس، أن اللقاح الروسي “سبوتنيك v” سيسلم لوزارة الصحة الفلسطينية وبحضور الجهات المختصة .

بدورها قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، إن 10 آلاف جرعة من لقاح “سبوتنيك V” الروسي ستصل اليوم الخميس، إلى وزارة الصحة.

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة قامت بشراء مليوني جرعة وتكفي لمليون مواطن، إضافة إلى تبرعات الدول الصديقة والمؤسسات الداعمة للشعب الفلسطيني.

وأوضحت الكيلة أن لقاحات “سبوتينك V” الروسي، التي ستصل اليوم سيتم تجهيزها وأجراء الترتيبات اللوجستية لإعطائها حسب الأولوية في أقرب وقت.

وبينت وزيرة الصحة أن جزءا من اللقاحات، التي تم شراؤها ستصل فلسطين، ما بين 14-20 من الشهر الجاري، مؤكدة أن الأولوية لتقلي اللقاحات هي للكادر الطبي وكبار والسن وأصحاب الأمراض المزمنة وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت الكيلة أن حملة التطعيم بدأت في مشفى هوغو تشافيز، وستتواصل هذا اليوم في باقي المحافظات وتشمل مشافي القطاع الخاص ومن بينهم الكادر العامل في أقسام العناية المكثفة المخصصة لفيروس كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن فلسطين أول دولة في الشرق الأوسط سجلت اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا “سبوتنيك V”.

وتم التسجيل في إطار ترخيص الطوارئ دون إجراء تجارب سريرية إضافية على أراضي الدولة، بعدما تم تقييم إجراء مماثل، لتسجيل سابق في الأرجنتين، وبوليفيا، وصربيا والجزائر.

السفاره الروسيه في رام الله

السفاره الروسيه في رام الله

المصدر: RT

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