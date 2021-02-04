ليبيا – رأى المستشار الوبائي للجنة العلمية الاستشارية لمجابهة جائحة كورونا محمد شمبش أن الوضع الوبائي في البلاد في تزايد، مشيرًا إلى أنهم أحالوا مذكرة للمجلس الرئاسي تتضمن فرض إجراءات للحد من تفشي فيروس كورونا.

شمبش أوضح في تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين بأنهم طالبوا الرئاسي بإقفال صالات الأفراح، ومنع تجمعات المآتم، وقفل مقاهي الأرجيلة والمطاعم والمقاهي، والاكتفاء بخدمة التوصيل فقط.

وأشار إلى أنه تم المطالبة بتطبيق الإجراءات الاحترازية في المصارف وأماكن العمل العامة والخاصة والمحال الصغيرة والكبيرة، وفرض غرامات على أصحاب المحلات المخالفين.

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