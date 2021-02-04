إنجلترا – انتكس ليفربول بخسارته المفاجئة أمام ضيفه برايتون 0-1، أمس في المرحلة الـ22 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفشل حامل اللقب، في هز الشباك للمباراة الثالثة على التوالي في ملعبه في الدوري، وسدد كرة واحدة على مرمى برايتون، وأصبح يتأخر بسبع نقاط عن متصدر “البريميرليغ”، نادي مانشستر سيتي، الذي يملك في جعبته مباراة مؤجلة.

وذكرت شبكة “أوبتا” العالمية للإحصاءات، أن هذه المرة الأولى التي يفشل فيها ليفربول في هز الشباك في 3 مباريات متتالية على أرضه في الدوري الإنجليزي، منذ أكتوبر 1984.

وأشارت الشبكة إلى أن ليفربول، لم يحرز أي هدف على ملعبه “أنفيلد” في الدوري الإنجليزي، في آخر348 دقيقة لعب.

المصدر: “أويتا”

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