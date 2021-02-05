ليبيا – قال أحد أعيان المنطقة الجنوبية عيسى عثمان إن الدين الإسلامي ينهى عن قطع الطريق والحرابة، ما يعني أن ما يحدث تصرفات لا أخلاقية ولا تمت لأصالة الليبيين بصلة.

عثمان وفي تصريح لموقع “العين الإخبارية” أمس الخميس طالب أهالي بلدة الشويرف بضرورة وضع حد للتجاوزات، مشددًا على أن بلدية المنطقة وأجهزتها الأمنية وحكماءها مسؤولون تاريخيًا عن تأمين الطريق، ووقف الاعتداء على عابري السبيل وسلب أموالهم وحتى قتلهم، كما حدث في اليومين الماضيين.

واختتم عثمان معتبرًا أن هذه الأعمال يندى منها الجبين، مطالبًا بالاستعانة بجهات أمنية من خارج المنطقة للحفاظ على الأمن.

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