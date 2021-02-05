إسبانيا – كشفت بيانات رسمية إسبانية، امس أن عدد السائحين الأجانب الذين زاروا إسبانيا في عام 2020، انخفض بأكثر من 80%، إلى 19 مليونا، وهو مستوى لم تشهده البلاد منذ عام 1969.

وقال المعهد الوطني للإحصاء، إن السياح أنفقوا أقل بنسبة 86.1% في ديسمبر الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، ولعام 2020، أنفق السائحون 19.7 مليار يورو (نحو 23.71 مليار دولار)، أي أقل بنسبة 78.5%.

وانخفض عدد السياح الوافدين بنسبة 85%، على أساس سنوي في ديسمبر الماضي، وذلك بعد أن فرضت السلطات إجراءات وقيودا جديدة على السفر، لاحتواء فيروس كورونا.

المصدر: “رويترز”

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