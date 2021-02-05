ألمانيا – شهدت مباراة نادي يان ريغينسبورغ فريق الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم، وضيفه كولن ضمن مسابقة الكأس المحلية، حالة تحكيمية أثارت الكثير من الجدل.

فقد أقدم حكم المباراة بالتشاور مع مساعديه على إلغاء الهدف الثالث لفريق كولن الذي سجله لاعبه بيننو شميتز، في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول، بداعي التسلل على زميله السلوفاكي إوندريج دودا، الذي صنع الهدف بعد تقليه كرة شتتها أحد لاعبي فريق الخصم.

وفجر يان ريغنسبورغ مفاجأة من العيار الثقيل بإقصائه كولن من الدور ثمن النهائي لكأس ألمانيا، إثر فوزه عليه بركلات الجزاء الترجيحية، بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعال بهدفين لكل من الفريقين، وتعادلهما من دون أهداف في الشوطين الإضافيين.

المصدر: “sports.ru”

Share and Enjoy ! 0 Shares