ليبيا – أكد عضو ملتقى الحوار السياسي منصور الحصادي القيادي بجماعة الاخوان المسلمين عدم وجود قائمة مثالية ترضي الجميع في هذه الظروف، وهو ما يحتم القبول بمخرجات جنيف ودعمها.

الحصادي الذي يشغل أيضًا عضوية مجلس الدولة الاستشاري والمؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 والمقرب من مجلس شورى مجاهدي درنة الإرهابي أوضح في تصريح صحفي لقناة ليبيا لكل الأحرار تابعته صحيفة المرصد أن الحل السياسي هو مقاربة توافقية، وجاءت بعد مرحلة من الاقتتال والتشظي والنزاع.

وأضاف الحصادي أن الهدف الآن هو إرساء حالة من الاستقرار السياسي، وإنهاء حالة الاقتتال، وعودة النازحين والمهجرين، ورفع المعاناة عن المواطنين، وتعبيد الطريق إلى الانتخابات القادمة.

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