الرئيس اللبناني يدعو إلى الإسراع في التحقيق لجلاء ظروف جريمة اغتيال لقمان سليم

لبنان – شدد رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون على “ضرورة الإسراع في التحقيق لجلاء ظروف جريمة اغتيال الناشط لقمان سليم والجهات التي تقف وراءها”.

وقالت رئاسة الجمهورية اللبنانية في تغريدة عبر “تويتر” إن “الرئيس عون طلب من المدعي العام التمييزي إجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة ملابسات جريمة الاغتيال وشدد على ضرورة الإسراع في التحقيق لجلاء ظروف الجريمة والجهات التي تقف وراءها”.

وقد فتح القضاء اللبناني تحقيقا بملابسات مقتل الناشط لقمان سليم، الذي عثر عليه مقتولا داخل سيارة مستأجرة بين بلدتي العدوسية وتفاحتا في جنوب لبنان، بعد أن أعلنت شقيقته، رشا الامير، عن فقدانه منذ عدة ساعات.





وقد تم نقله جثته الى مستشفى صيدا الحكومي، بناء لاشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، بعدما انهى الطبيب الشرعي الكشف عليها، وتبين أنها مصابة بخمس طلقات نارية أربعة في الرأس وواحدة في الظهر.

المصدر: RT

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