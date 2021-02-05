اسكتلندا – أغلقت شرطة اسكتلندا مستشفى كروسهاوس الجامعي وشارعا رئيسيا في بلدة كيلمارنوك، امس بينما كانت تتعامل مع ما قالت إنها ثلاثة حوادث خطيرة قد تكون مرتبطة ببعضها.

وقالت الشرطة إن الحادث الأول وقع خارج المستشفى الساعة 07:45 مساء، وأعقبه حادث ثان بعد حوالي 20 دقيقة في شارع بورتلاند، بينما وقع الثالث، وهو حادث تصادم خطير، على طريق “أيه 76” في حوالي الساعة 08:30.

وذكرت الشرطة أنه “بوسعنا تأكيد أنه لا يجري التعامل مع الحوادث التي وقعت في منطقة كيلمارنوك على أنها متصلة بالإرهاب”.

وأضافت أن التحقيقات في مرحلة أولية وأنه تم تطويق مناطق الحوادث، مؤكدة أنه “لا يوجد ما يدعو للقلق”.

ونصح وزير العدل الاسكتلندي حمزة يوسف المواطنين بتجنب مستشفى كروسهاوس وشارع بورتلاند، وقال إن الشرطة تتعامل مع حادث خطير للغاية.

وذكرت صحيفة “سكوتش صن” أنه تم إغلاق المستشفى وسط أنباء عن حادث طعن.

المصدر: “رويترز”

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