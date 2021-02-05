ليبيا – أكد أحد أعضاء اللجنة العسكرية (5 + 5) التابعة لحكومة الوفاق العميد مختار النقاصة أن اجتماع سرت الذي سيجري اليوم الجمعة سيناقش أسباب تأخيرِ تنفيذ الاتفاقِ بين اللجنتين.

نقاصة وفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري قال إن اللجنة المشتركة قد توجه رسالة إلى الأممِ المتحدة تطالبها بالمساهمة في إخراجِ كافة المرتزِقة والمقاتلين الأجانب من البلاد، التي تعتبر المعضلة الأكبر، حسب وصفه.

وأشار إلى أن اللجنة العسكرية المشتركة تعمل كلجنة واحدة ومتوافقة مع بعضها في كافة بنود اتفاقِ جنيف.

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