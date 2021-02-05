السعودية – تعاقد الدولي النيجيري، أوديون إيغالو، المهاجم السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي، مع نادي الشباب السعودي لموسمين ونصف، بحسب ما أعلن الأخير.

وكتب فريق العاصمة الرياض في حسابه على “تويتر”، أن إدارته وقعت عقدا “مع المهاجم الدولي أوديون إيغالو لمدة موسمين ونصف، قادما من نادي شنغهاي الصيني”.

وكان إيغالو (31 عاما، و35 مباراة دولية)، لعب الموسم الماضي معارا من شنغهاي الصيني إلى مانشستر يونايتد.

ولعب في يونايتد دورا بديلا ضمن تشكيلة المدرب النرويجي، أولي غونار سولسكاير، فسجل 5 أهداف في 23 مباراة، لكن مع قدوم المهاجم المخضرم الأوروغوياني، إدينسون كافاني، باتت حظوظ إيغالو شبه معدومة في تمثيل “الشياطين الحمر” هذا الموسم.

وحمل إيغالو سابقا ألوان عدة اندية بينها أودينيزي الإيطالي، وواتفورد الإنجليزي، قبل انتقاله إلى الدوري الصيني في 2017.

ويتصدر الشباب راهنا الدوري السعودي لكرة القدم، بعد 16 مرحلة على انطلاقه، بفارق نقطتين عن الهلال حامل اللقب، والأهلي.

المصدر: أ ف ب

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