السعودية – أكد نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، على دعم المملكة للجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.

وقال نائب وزير الدفاع السعودي في تغريدة على حسابه في “تويتر” أمس الخميس: “تؤكد المملكة استمرار دعمها للجهود الدبلوماسية للتوصل لحل سياسي شامل في اليمن وفق المرجعيات الثلاث ودعمها للشرعية اليمنية سياسيا وعسكريا في مواجهة المليشيات الحوثية المدعومة من ايران في كل الجبهات وبكل حزم”.

من جهته التقى سفير السعودية لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد آل جابر، بسفير الولايات المتحدة لدى اليمن، كريستوفر هينزل، والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى السعودية. وجرى خلال اللقاء التأكيد على دعم الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.

المصدر: واس

Share and Enjoy ! 0 Shares