فرنسا – يبدو أن نيمار قد استطاب أخيرا العيش في العاصمة الباريسية، حيث تشير كل التقارير إلى أن النجم البرازيلي سيمدد عقده مع سان جيرمان حتى العام 2026.

وأعاد الصحفي الرياضي الشهير في شبكة “سكاي سبورتس إيطاليا”، فابريسيو رومانو، نشر صورة على “فيسبوك”، شاركها نيمار مع عبارة “أحب باريس سان جيرمان” على مختلف حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق عليها الصحفي الإيطالي قائلا: “نيمار يستعد للإعلان عن عقده الجديد المتفق عليه والمقرر توقيعه مع باريس سان جيرمان”.

وأضاف الصحفي: “نيمار سعيد للغاية مع (المدير الرياضي لسان جيرمان مواطنه) ليوناردو، ويقدر (مدرب الفريق) بوكيتينو، وهو مقتنع بأن مجلس إدارة باريس سان جيرمان سيحاول التعاقد مع ليونيل ميسي”.

وأشار الصحفي الإيطالي إلى أن الصراع على التعاقد مع ميسي، سيحتدم بين سان جيرمان ومانشستر سيتي من جهة، وبرشلونة الذي سيسعى لتحصين نجمه وهدافه التاريخي.

وكان موقع “راديو مونتي كارلو”، كشف قبل أيام، أن إدارة النادي الباريسي توصلت لاتفاق مع نيمار على تمديد عقده لمدة 4 سنوات، أي أنه سيبقى في “حديقة الأمراء” حتى صيف 2026.

وينتهي العقد الحالي للنجم البرازيلي مع باريس سان جيرمان في صيف 2022، وهو يخوض موسمه الرابع مع الفريق منذ عام 2017، قادما من برشلونة، الذي قضى في صفوفه أربعة مواسم ناجحة بجوار ميسي، الذي ينتهي بدوره عقده مع النادي الكتالوني في الصيف المقبل، ولا توجد مفاوضات بين الطرفين بشأن التجديد حاليا.

المصدر: فابريسيو رومانو

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