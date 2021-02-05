إسبانيا – كشف الأوروغواياني لويس سواريز، مهاجم فريق أتلتيكو مدريد، طريقة مغادرته لصفوف برشلونة في الصيف الماضي.

وقال سواريز، في تصريحات أبرزتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “عندما أبلغني برشلونة أنهم لا يعتمدون علي، كان الأمر صعبا، لم أكن أتوقع هذا القرار”.

وأضاف: “لقد كانت لحظات صعبة للغاية بسبب الطريقة التي حدث بها الأمر، حيث اتصل بي كومان وأخبرني أنني لست في خططه”.

وتابع: “عندما أعلن برشلونة رسميا أنهم لا يعتمدون علي، بدأت المحادثات مع أتلتيكو، وتحديدا مع سيميوني وميغيل آنخيل”.

وواصل: “كان هناك اهتمام عدة أندية، ليس فقط يوفنتوس، لكني أردت اتخاذ القرار الصحيح والأفضل لي ولعائلتي”.

وأكمل: “سيميوني من المدربين الذين يقنعونك برغبته وإيجابيته وبكل ما يعرفه، أنا أعتمد على الاقتناع بالمدرب من حديثه، أكثر من الاعتماد على أسلوب اللعب. سيميوني مدرب يتواصل معك ويحفزك. لا أرغب في أن أكون مدربا، من يقوم بهذا الدور يعاني كثيرا ولا يستطيع إسعاد الجميع”.

واستطرد: “تحدثت مع ميسي بعد ظهر الأمس، وكان سعيدا جدا بالانتصار على غرناطة. إنه يلعب بمستوى مذهل، ولا يزال الأفضل في العالم”.

واسترسل: “ميسي سيعتزل في المكان الذي يريده، يمكنه أن يقرر إذا كان يريد الاعتزال في برشلونة أو في الأرجنتين أو في أي مكان آخر”.

وختم سواريز: “هل سنرى ميسي وسواريز يلعبان في نفس الفريق مرة أخرى؟ ربما في مباراة ودية!”.

المصدر: وكالات

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